Ma Salvini e Meloni che strillavano sui rave illegali non hanno detto niente sul raduno vietato dei novax alle porte di Roma?

Esiste un movimento che si chiama "Fronte di Liberazione Nazionale" che, se non fosse per una pagina storica assai differente, fa già ridere così. Ma la comicità di questa mobilitazione anti-vaccinista, negazionista e no Green Pass aggiunge nuovi tasselli giorno dopo giorno. L'ultima trovata è quella di convocare – attraverso i social – un vero e proprio raduno no vax alle porte di Roma. Ed è stata già decisa la sede e la data: ai Pratoni del Vivaro (luogo bucolico sui Castelli Romani) dal 10 al 13 febbraio. Ma la prefettura è intenzionata a non dare l'autorizzazione a questa manifestazione. Il tutto nel silenzio di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che invece, in occasione di un paio di rave che sono finiti sulle pagine di cronaca ...

