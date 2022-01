Love is in the Air Anticipazioni 26 gennaio 2022: Aydan ha ragione, Kemal è il padre di… (Di martedì 25 gennaio 2022) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan scopre che Kemal è il padre biologico di Serkan. Leggi su comingsoon (Di martedì 25 gennaio 2022) Vediamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.scopre cheè ilbiologico di Serkan.

Advertising

Federico9231 : RT @_anamorfosi_: Solo perché stiamo in tema... Cartellone pubblicitario all'Esquilino di un anno fa. 'love is in the air...' (?? mia) http… - delena53673893 : @QuiMediaset_it @pomeriggio5 @carmelitadurso Noi italiani ci siamo stancati di vedere 10 minuti di love si in the a… - Ada78620092 : RT @_anamorfosi_: Solo perché stiamo in tema... Cartellone pubblicitario all'Esquilino di un anno fa. 'love is in the air...' (?? mia) http… - kazeninare_ : @officialdreidgf Di Siamese Dream praticamente te le consiglio tutte, le mie preferite sono Cherub Rock, Disarm, Ma… - Prospmusicali : Ho appena partecipato in streaming al funerale di un mio caro amico di Oxford. L'ultima volta che ha parlato ai suo… -