LOL 2, il ritorno di Lillo Petrolo: che cosa farà il comico (Di martedì 25 gennaio 2022) LOL – Chi ride è fuori può essere definito a pieno titolo la rivelazione della scorsa stagione televisiva, partito in sordina e diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Volendo analizzare gli ingredienti che hanno portato al successo di questo show prodotto da Amazon Prime Video possiamo citare su tutti la scelta del cast, che ha portato alla nascita di tormentoni che ancora oggi ci accompagnano. Tra i protagonisti della prima edizione, un ruolo di spicco lo ha avuto Lillo Petrolo, insieme a Elio forse quello che più di tutti è rimasto nella mente degli spettatori. E anche per questo motivo probabilmente Amazon ha deciso di richiamarlo anche per la seconda stagione, ma in un ruolo del tutto inedito. LOL 2, cosa farà Lillo Stando a quanto rivelato da Amazon Prime Video, Lillo ...

