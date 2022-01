Lol 2 Chi Ride è Fuori | c’è anche Lillo | ecco cosa farà il comico nella seconda stagione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 gennaio 2022)non se ne andrà, non abbandonerà facilmente il gruppo di Lol – Chi, che presto debutterà su Amazon Prime con la nuova e imperdibile. Il, che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo, ritornerà in televisione, ma questa volta come ospite. Lol 2 Chi: il ruolo di, dopo essere stato il protagonista della passata edizione, torna nel salotto di Lol – Chinelle vesti di ospite. O meglio, avrà il compito, con le sue pose diventate virali sui social, di mettere in difficoltà i concorrenti. Lire? O loro riusciranno a ...