Lobotka e la dieta | il segreto del nutrizionista Rufolo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 gennaio 2022) Stanislavè un giocatore ritrovato, il centrocampista slovacco ha perso 9 chilogrammi grazie alladel. Importante anche l’apporto di Luciano Spalletti che lo ha fatto sentire ancora all’interno del progetto, da cui sembrava emarginato durante il periodo di Gattuso in azzurro. Lo stessoha esaltato il lavoro di Spalletti in una recente intervista.: così ha perso 9 chilogrammi Tra i grandi capolavori di Spalletti, c’è anche quello di Stanislav. Non solo lo slovacco è diventato un punto fermo del centrocampo del Napoli, ma ha ritrovato quella condizione fisica della quale nessuno lo avrebbe mai fatto capace. Merito di tantissimo lavoro atletico, ma anche di una enorme forza di volontà. Nello ...