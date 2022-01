“Lo sta facendo in diretta!”: Antonella Clerici e il sorprendente ritorno al passato, non ne parlava da vent’anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Antonella Clerici fa un salto indietro di quasi vent’anni e in diretta compie una scelta del tutto inaspettata. Momenti incredibili su Rai1 Antonella Clerici lo dice in diretta, momenti inaspettati (Youtube)La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, il programma dedicato al cibo e alla cultura culinaria di Rai1, sembra essere nostalgica del passato. Antonella Clerici, infatti, si occupa di trasmissioni legate all’alimentazione ormai da vent’anni, passando dalla storica Prova del Cuoco fino a questi ultimi nuovi programmi. Ciò che ha fatto oggi in diretta, però, fa supporre che la conduttrice stia pensando ancora al passato: momenti incredibili in diretta. Antonella Clerici fa la ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022)fa un salto indietro di quasie in diretta compie una scelta del tutto inaspettata. Momenti incredibili su Rai1lo dice in diretta, momenti inaspettati (Youtube)La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, il programma dedicato al cibo e alla cultura culinaria di Rai1, sembra essere nostalgica del, infatti, si occupa di trasmissioni legate all’alimentazione ormai da, passando dalla storica Prova del Cuoco fino a questi ultimi nuovi programmi. Ciò che ha fatto oggi in diretta, però, fa supporre che la conduttrice stia pensando ancora al: momenti incredibili in diretta.fa la ...

Advertising

borghi_claudio : Mi sembra che tutti stiano facendo le cose più sensate. Incrociamo le dita. Con un minimo di collaborazione da part… - VanityFairIt : Oggi, 20 gennaio, è il «Penguin Awarness Day» un'occasione per alzare la mano in favore dei pinguini. Ecco come sta… - Agenzia_Ansa : I rianimatori sottolineano che la crescita dei casi sta facendo emergere una criticità, quella di pazienti Covid as… - SonoStefanoIT : RT @MPenikas: @SonoStefanoIT @carpa2019 @is_amazon @NapolitanoIda @Gio2020Gio @jokervilma @Fabrix_l3ill @GianniMagini @IlConteIT @APatrigna… - FQLive : RT @fattoquotidiano: Maddalena Oliva.'Salvini è quello che nella sua doppiezza sta facendo il gioco più lineare, Conte e Letta sono più vit… -