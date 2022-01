LIVE Ulm-Virtus Bologna 45-34, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: la tripla di Blossomgame vale il +11 Ratiopharm a fine primo tempo (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-34 tripla di Blossomgame sulla sirena del secondo quarto. Time out Ulm. 42-34 BELINELLI RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 42-31 tripla di Klepeisz. 39-31 Il 34 delle V nere riporta la Virtus sul -8. 39-30 WEEMS! Canestro con il fallo subito da Felicio, potenziale gioco da tre. 39-28 Schiacciata di Thornwell, +11 Ulm, Scariolo ferma la partita per la seconda volta nel primo tempo. 37-28 Piazzato di Felicio. 35-28 Weems si appoggia al tabellone, 2’56” da giocare prima dell’intervallo lungo, 3-3 i falli. 35-26 tripla di Thornwell. 32-26 Jallow si prende il rimbalzo sul suo stesso e tiro e realizza eludendo la marcatura di Jaiteh. 30-26 Grande palla di Pajola per il taglio centrale di Belinelli che si ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-34disulla sirena del secondo quarto. Time out Ulm. 42-34 BELINELLI RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 42-31di Klepeisz. 39-31 Il 34 delle V nere riporta lasul -8. 39-30 WEEMS! Canestro con il fallo subito da Felicio, potenziale gioco da tre. 39-28 Schiacciata di Thornwell, +11 Ulm, Scariolo ferma la partita per la seconda volta nel. 37-28 Piazzato di Felicio. 35-28 Weems si appoggia al tabellone, 2’56” da giocare prima dell’intervallo lungo, 3-3 i falli. 35-26di Thornwell. 32-26 Jallow si prende il rimbalzo sul suo stesso e tiro e realizza eludendo la marcatura di Jaiteh. 30-26 Grande palla di Pajola per il taglio centrale di Belinelli che si ...

zazoomblog : LIVE Ulm-Virtus Bologna 28-24 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo accorcia nel secondo quarto - #Ulm-Virt… - zazoomblog : LIVE Ulm-Virtus Bologna 10-2 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: meglio i tedeschi in avvio - #Ulm-Virtus #Bologna… - infoitsport : Basket, Eurocup: ratiopharm Ulm-Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming -