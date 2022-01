LIVE – Ulm-Virtus Bologna 2-2 | Eurocup 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di martedì 25 gennaio 2022) Latestuale di Ratiopharm Ulm-Segafredo, sfida valida per l’undicesima giornata del gruppo B didi. Insidiosa trasferta tedesca per gli uomini di coach Scariolo, che però sono intenzionati a mantenere il passo con le prime della classe. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di martedì 25 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LAULM-2-2 ...

Eurocup, 11giornatasu Sky e in streaming su NOW Martedì 25 gennaio Ore 19: Rathiofarm- Virtus Segafredo Bologna, Sky Sport Uno e Sky Sport Action (telecronaca Andrea Solaini; commento ...