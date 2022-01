LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Vinatzer rimonta fino alla top-10, attesa per Razzoli! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 MCGRATH AL COMANDO!! Grande manche del norvegese che vola davanti e scalza Feller dalla prima piazza. 21.31 Parte McGrath, super talento norvegese. 21.30 Sesta posizione per lo svizzero Nef a 25 centesimi da Feller: Vinatzer entra nei primi dieci. 21.28 Parte lo svizzero Tanguy Nef, rimasto fuori dalle selezioni per le Olimpiadi. 21.27 Questa la classifica quando mancano i migliori otto, Vinatzer ad un passo dall’ingresso in top-10: 1 Manuel Feller 1’46.39 2 Henrik Kristoffersen +00.033 Alex Vinatzer +00.04 4 Sebastian Foss Solevåg +00.065 Tommaso Sala +00.22 6 Albert Popov +00.33 7 Luca Aerni +00.40 8 Timon Haugan +00.67 9 Daniel Yule +00.81 10 Loïc Meillard +00.84 11 Marco Schwarz +00.98 12 Ramon Zenhäusern +01.06 12 Billy Major ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 MCGRATH AL COMANDO!! Grande manche del norvegese che vola davanti e scalza Feller dprima piazza. 21.31 Parte McGrath, super talento norvegese. 21.30 Sesta posizione per lo svizzero Nef a 25 centesimi da Feller:entra nei primi dieci. 21.28 Parte lo svizzero Tanguy Nef, rimasto fuori dalle selezioni per le Olimpiadi. 21.27 Questa la classifica quando mancano i migliori otto,ad un passo dall’ingresso in top-10: 1 Manuel Feller 1’46.39 2 Henrik Kristoffersen +00.033 Alex+00.04 4 Sebastian Foss Solevåg +00.065 Tommaso Sala +00.22 6 Albert Popov +00.33 7 Luca Aerni +00.40 8 Timon Haugan +00.67 9 Daniel Yule +00.81 10 Loïc Meillard +00.84 11 Marco Schwarz +00.98 12 Ramon Zenhäusern +01.06 12 Billy Major ...

