LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Vinatzer e Razzoli per il riscatto sulla Planai! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42: La prima manche dello Slalom di Schladming è tracciata dal francese Nicholas Thoule, la seconda manche sarà tracciata dal tecnico svizzero Matteo Joris 17.40: Questa la startlist dello Slalom di Schladming: 1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 9 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 10 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 12 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic13 6293171 ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42: La prima manche dellodiè tracciata dal francese Nicholas Thoule, la seconda manche sarà tracciata dal tecnico svizzero Matteo Joris 17.40: Questa la startlist dellodi: 1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 9 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 10 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 12 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic13 6293171 ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Schladming 2022, sci alpino maschile: manche ore 17.45 / 20.45 @_SuperNews_… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Sara Hector piazza il tris! Vlhova e Worley sul podio, quarta B… - sportli26181512 : Marcialonga 2022, tra i partecipanti anche un ex calciatore della Roma: Tutto pronto per la 49^ edizione della Marc… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci #Kronplatz #Gigante Vince Sara #Hector davanti a #Vlhova e #Worley! Federica #Brignone ai piedi del podio! #live - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! - #alpino #Gigante… -