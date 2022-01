LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 13.51: Perde progressivamente l’austriaca Brunner che si inclina nel finale e cade senza conseguenze 13.50: Si blocca nel finale la austriaca Liensberger che perde tantissimo e chiude a 99 centesimi da Bucik ed è nona 13.48: E’ seconda, perdendo un secondo nell’ultimo tratto, la canadese Grenier che ha 2 decimi di ritardo da Bucik 13.47: Si inclina nel finale e cade la norvegese Tviberg che si rialza senza conseguenze 13.46: Poco precisa in alto la statunitense O’Brien che limita i danni nel finale e chiude seconda a 5 decimi da Bucik 13.44: Avvicinare Buck nel finale è difficilissimo. La statunitense Moltzan si inserisce al secondo posto a 58 centesimi dalla testa 13.43: Lascia qualcosa più di un secondo nel finale ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 13.51: Perde progressivamente l’austriaca Brunner che si inclina nel finale e cade senza conseguenze 13.50: Si blocca nel finale la austriaca Liensberger che perde tantissimo e chiude a 99 centesimi da Bucik ed è nona 13.48: E’ seconda, perdendo un secondo nell’ultimo tratto, la canadese Grenier che ha 2 decimi di ritardo da Bucik 13.47: Si inclina nel finale e cade la norvegese Tviberg che si rialza senza conseguenze 13.46: Poco precisa in alto la statunitense O’Brien che limita i danni nel finale e chiude seconda a 5 decimi da Bucik 13.44: Avvicinare Buck nel finale è difficilissimo. La statunitense Moltzan si inserisce al secondo posto a 58 centesimi dalla testa 13.43: Lascia qualcosa più di un secondo nel finale ...

News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! Seconda manche alle 13.… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Vlhova davanti a tutte. Bassino e Brignone in zona podio! Appun… - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA... - infoitsport : LIVE – Sci alpino, GIGANTE femminile Kronplatz 2022: aggiornamenti in DIRETTA - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Vlhova davanti a tutte. Bassino e Brignone in zona podio! Appun… -