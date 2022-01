LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! Seconda manche alle 13.30 (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING alle 17.45 E 20.45 13.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello slalom Gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Penultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 11.56: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per la Seconda manche del Gigante di Kronplatz 11.55: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 VLHOVA Petra SVK 59.98 2 HECTOR Sara SWE ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI SCHLADMING17.45 E 20.45 13.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladelladello slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-. Penultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 11.56: Per il momento è tutto, appuntamento13.30 per ladeldi11.55: Questa la classifica al termine della prima: 1 VLHOVA Petra SVK 59.98 2 HECTOR Sara SWE ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Vlhova davanti a tutte. Bassino e Brignone in zona podio! Appun… - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA... - infoitsport : LIVE – Sci alpino, GIGANTE femminile Kronplatz 2022: aggiornamenti in DIRETTA - News24_it : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Vlhova davanti a tutte. Bassino e Brignone in zona podio! Appun… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Vlhova davanti a tutte. Bassino e Brignone vicine alla zona pod… -