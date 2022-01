LIVE Marocco-Malawi, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante affrontano le Fiamme agli ottavi (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Marocco-Malawi ottavi di Coppa d’Africa 2022, Marocco favorito per il passaggio del turno contro il Malawi. Il Marocco ha vinto agevolmente il gruppo C, ora punta al passaggio del turno per arrivare ai quarti di finale. Squadra titolare per gli uomini di Halilhodzic, Bono in porta. Difesa con il fenomeno Hakimi a destra e Masina a sinistra. Centrali il capitano Saiss e Aguerd. Trio di centrocampo composto da Amallah, Amrabat e Louza. Attacco con Tissoudali e Boufal dietro El Kaabi. En-Nesyri in forse. Contro ogni pronostico il Malawi sta disputando una splendida ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualedifavorito per il passaggio del turno contro il. Ilha vinto agevolmente il gruppo C, ora punta al passaggio del turno per arrivare ai quarti di finale. Squadra titolare per gli uomini di Halilhodzic, Bono in porta. Difesa con il fenomeno Hakimi a destra e Masina a sinistra. Centrali il capitano Saiss e Aguerd. Trio di centrocampo composto da Amallah, Amrabat e Louza. Attacco con Tissoudali e Boufal dietro El Kaabi. En-Nesyri in forse. Contro ogni pronostico ilsta disputando una splendida ...

