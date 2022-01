LIVE Marocco-Malawi 2-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Hakimi porta la sua squadra ai quarti di finale. Pagelle e highlights (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.05 Ecco le Pagelle: Marocco (4-4-2): Bono 4.5; Hakimi 8, Aguerd 6, Saiss 6, Masina 6; Louza 6 (Barkok 6), Amrabat 5.5, Amallah 6, Boufal 7 (Munir 6.); El Kaabi 5 (Mmaee 6), En-Nesyri 7.5 (Aboukhlal s.v.).Malawi (4-4-2): Thomu 7; Sanudi 6 (Davie 6), Chaziyz 6, Chembezi 6, Chirwa 6; Mhone 7 (Phiri Junior 5), Banda 6, Idana 6 (Ngalande 6), Madinga 6.5 (Fodya 6); Muyaba 6.5 (Mbulu 6), Mhango 8. 22.00 Partita spettacolare con il vantaggio del Malawi, ma poi prima En-Nesyri e poi una perla di Hakimi su punizione porta ai quarti di finale il Marocco, che affronterà la ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.05 Ecco le(4-4-2): Bono 4.5;8, Aguerd 6, Saiss 6, Masina 6; Louza 6 (Barkok 6), Amrabat 5.5, Amallah 6, Boufal 7 (Munir 6.); El Kaabi 5 (Mmaee 6), En-Nesyri 7.5 (Aboukhlal s.v.).(4-4-2): Thomu 7; Sanudi 6 (Davie 6), Chaziyz 6, Chembezi 6, Chirwa 6; Mhone 7 (Phiri Junior 5), Banda 6, Idana 6 (Ngalande 6), Madinga 6.5 (Fodya 6); Muyaba 6.5 (Mbulu 6), Mhango 8. 22.00 Partita spettacolare con il vantaggio del, ma poi prima En-Nesyri e poi una perla disu punizioneaidiil, che affronterà la ...

