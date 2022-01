LIVE Marocco-Malawi 0-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: clamorosa rete di Mhango! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? I terzini del Marocco oramai stabilmente in proiezione offensiva. 11? Cross in mezzo di Hakimi, spazza Thomu. 9? Malawi che ora si posiziona in difesa, in attesa di poter ripartire in contropiede. 7? Gooooooooooooooool, Mhangoooooooooooooooooo, clamorosa rete dalla distanza trovando Bono impreparato, Marocco-Malawi 0-1. 5? Malawi che prova timidamente ad accennare un contropiede. 3? Subito alto il baricentro del Marocco. 1? Inizia la partita! 19.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 19.50 Hakimi e Boufal fino a questo momento sono stati tra i migliori della competizione. 19.45 Il Malawi ha perso 7 delle ultime 10 partite disputate in tutte le ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? I terzini deloramai stabilmente in proiezione offensiva. 11? Cross in mezzo di Hakimi, spazza Thomu. 9?che ora si posiziona in difesa, in attesa di poter ripartire in contropiede. 7? Gooooooooooooooool, Mhangoooooooooooooooooo,dalla distanza trovando Bono impreparato,0-1. 5?che prova timidamente ad accennare un contropiede. 3? Subito alto il baricentro del. 1? Inizia la partita! 19.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 19.50 Hakimi e Boufal fino a questo momento sono stati tra i migliori della competizione. 19.45 Ilha perso 7 delle ultime 10 partite disputate in tutte le ...

Advertising

blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #MARMWI #TeamMorocco #TeamMalawi #Hakimi e soci favoritissimi per i quarti. Probabili fo… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, martedì 25 gennaio 2022: Senegal e Marocco in campo - zazoomblog : LIVE Marocco-Malawi Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: i Leoni dell’Atlante affrontano le Fiamme agli ottavi -… - Pall_Gonfiato : #MaroccoMalawi, streaming gratis LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d'Africa - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Marocco - Malawi: diretta live e risultato in tempo reale -