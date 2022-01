LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: il francese non demorde, si va al quarto! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non rientra il recupero in back dell’azzurro. 15-0 Poteva fare di più sulla risposta di dritto Berrettini. 2-1 Berrettini. Con l’ace al centro chiude questo game l’azzurro e rimane avanti nel quarto parziale. 40-15 DRITTO IN CORSA DI Monfils! Cambio di posizione da sinistra a destra e bomba lungolinea. 40-0 Altra curva acuta da destra di Berrettini. 30-0 Approccio in back di Berrettini ottimo, togliendo il tempo a Monfils di organizzare il passante. 15-0 Decimo ace per Berrettini con un meraviglioso slice esterno. 1-1. Altro errore di rovescio di Berrettini ed è tutto in parità nel quarto set. 40-30 Seconda di servizio arrembante di Monfils e ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Non rientra il recupero in back dell’azzurro. 15-0 Poteva fare di più sulla risposta di dritto. 2-1. Con l’ace al centro chiude questo game l’azzurro e rimane avanti nel quarto parziale. 40-15 DRITTO IN CORSA DI! Cambio di posizione da sinistra a destra e bomba lungolinea. 40-0 Altra curva acuta da destra di. 30-0 Approccio in back diottimo, togliendo il tempo adi organizzare il passante. 15-0 Decimo ace percon un meraviglioso slice esterno. 1-1. Altro errore di rovescio died è tutto in parità nel quarto set. 40-30 Seconda di servizio arrembante die ...

