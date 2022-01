LIVE Berrettini-Monfils 6-4 3-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: quarto game infinito vinto dall’azzurro (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 GRAN RISPOSTA DI Berrettini CON IL ROVESCIO PROFONDO! PALLA BREAK! 30-30 Altro errore con il rovescio di Berrettini, ma Monfils non sta spingendo con il servizio dopo il doppio fallo. 15-30 Ottima curva trovata dal transalpino da destra. 0-30 Sbaglia con il colpo dopo il servizio il francese! 0-15 Doppio fallo di Monfils con le palle nuove. 3-3. Rovescio in rete di Monfils e Berrettini tiene comodamente questo turno di servizio. 40-15 Segue bene il servizio a rete Berrettini. 30-15 PERFETTO Berrettini! Monfils risponde dalla tribuna e Berrettini con la smorzata lo punisce, chiudendo poi a rete. 15-15 Bella prima esterna di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 GRAN RISPOSTA DICON IL ROVESCIO PROFONDO! PALLA BREAK! 30-30 Altro errore con il rovescio di, manon sta spingendo con il servizio dopo il doppio fallo. 15-30 Ottima curva trovata dal transalpino da destra. 0-30 Sbaglia con il colpo dopo il servizio il francese! 0-15 Doppio fallo dicon le palle nuove. 3-3. Rovescio in rete ditiene comodamente questo turno di servizio. 40-15 Segue bene il servizio a rete. 30-15 PERFETTOrisponde dalla tribuna econ la smorzata lo punisce, chiudendo poi a rete. 15-15 Bella prima esterna di ...

Advertising

Eurosport_IT : ????? Tocca ancora a Matteo #Berrettini per sognare e farci sognare. Matteo sarà in campo alle 9 italiane, daje!!!… - angelomangiante : E adesso forza Matteo! Live @Eurosport #Berrettini ?? - infoitsport : Australian Open LIVE: Berrettini-Monfils in diretta per un posto in semifinale - infoitsport : Berrettini-Monfils all'Australian Open, il risultato in diretta live - infoitsport : Berrettini-Monfils live: è di Matteo il primo break del primo set -