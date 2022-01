L’Isola dei Famosi, ex vincitrice si ricandida: “La rifarei, bella avventura” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano formando e secondo gli ultimi rumor quest’anno i concorrenti giocheranno in coppia. Oltre Carmen Di Pietro e Ilona Staller con i rispettivi figli e la coppia delle gieffine formata da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, per l’Honduras partirebbe di nuovo anche una storica vincitrice: Antonella Elia. L’Isola dei Famosi, svelata la terza coppia in gara: due gieffine https://t.co/NYEm22qSBw — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 22, 2022 Antonella Elia ha partecipato due volte a L’Isola dei Famosi. La prima nel 2004 durante la seconda edizione (celebre lì è stata la rissa con Aida Yespica), la seconda nel 2009 durante l’edizione All Star, dove ne è uscita vincitrice. Intervistata da ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022) Il cast della nuova edizione dedeisi sta piano piano formando e secondo gli ultimi rumor quest’anno i concorrenti giocheranno in coppia. Oltre Carmen Di Pietro e Ilona Staller con i rispettivi figli e la coppia delle gieffine formata da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, per l’Honduras partirebbe di nuovo anche una storica: Antonella Elia.dei, svelata la terza coppia in gara: due gieffine https://t.co/NYEm22qSBw — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 22, 2022 Antonella Elia ha partecipato due volte adei. La prima nel 2004 durante la seconda edizione (celebre lì è stata la rissa con Aida Yespica), la seconda nel 2009 durante l’edizione All Star, dove ne è uscita. Intervistata da ...

