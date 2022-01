Liliana Resinovich, oggi i funerali. La famiglia: "La nostra battaglia per la verità" (Di martedì 25 gennaio 2022) Liliana Resinovich sarà seppellita stamane. Per la donna scomparsa a Trieste il 14 dicenbre e poi ritrovata morta il 5 gennaio a un chilometro e mezzo da casa, nel parco dell'ex ospedale ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)sarà seppellita stamane. Per la donna scomparsa a Trieste il 14 dicenbre e poi ritrovata morta il 5 gennaio a un chilometro e mezzo da casa, nel parco dell'ex ospedale ...

