Letteratura | arte e cultura pop segnano il trionfo della moda parigina

(Di martedì 25 gennaio 2022) Parafrasando le parole di Oscar Wilde, «ci sono due tipi dial mondo: buonao pessima». È impossibile non pensare a Dorian Gray guardando sfilare l’ultima collezione del maestro giapponese Yohji Yamamoto. Completi a tre pezzi, gilet aderenti e lunghi cappotti eleganti, sciarpe legate strette attorno al collo, sovrapposizioni di blazer più spessi o più sottili e lunghe camicie bianche di cotone, che sono allo stesso tempo più intime e più casual. Il nero è l’unico colore presente sulla passerella, dove i modelli sfilano in maniera lineare, sfiorandosi ogni volta che si incontrano. Le opere del pittore polacco Zdzis?aw Beksi?ski - noto per il suo surrealismo distopico - sobrie macchie di leopardo (Yamamoto non abbandona mai completamente l’estetica punk) e la calligrafia giapponese sono l’ispirazione per le stampe che non ...