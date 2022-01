Letizia Moratti Presidente della Repubblica? Patrimonio, figli e condanne della candidata al Quirinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Letizia Moratti Presidente della Repubblica? I nomi dei possibili successori di Mattarella aumentano ora dopo ora. Tanti profili soprattutto femminili. Letizia Moratti Presidente della Repubblica: chi è Letizia Moratti è nata a Milano il 26 novembre del 1949. All’anagrafe è registrata come Letizia Brichetto Arnaboldi. Attualmente Letizia Moratti è impegnata alla Regione Lombardia con il doppio ruolo di assessore al Welfare e vicePresidente. Due curiosità: è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente della Rai ed è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022)? I nomi dei possibili successori di Mattarella aumentano ora dopo ora. Tanti profili soprattutto femminili.: chi èè nata a Milano il 26 novembre del 1949. All’anagrafe è registrata comeBrichetto Arnaboldi. Attualmenteè impegnata alla Regione Lombardia con il doppio ruolo di assessore al Welfare e vice. Due curiosità: è stata la prima donna a ricoprire l’incarico diRai ed è stata ...

SimoneAlliva : '#Salvini: Delle tre persone di cui parliamo oggi, Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti non penso che ness… - tizianacampodon : RT @il_cappellini: La rosa dei candidati 'alti' del centrodx per il Colle: Casellati, la donna che difese Ruby nipote di Mubarak; Pera, il… - _demaluigi_ : ???? Il #centrodestra c’è e propone come candidati alla #Presidenza della #Repubblica Letizia Moratti, Marcello Pera… - ElanorWho : i need y'all to stop di parlare di letizia moratti por favor estop - edoludo : RT @fasulo_antonio: Ci manca solo che Letizia Moratti faccia disastri anche al Quirinale. #Quirinale22 #PresidenteDellaRepubblica #Quirina… -