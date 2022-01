L'Eredità - Serata Sanremo, tornano Ginevra Pisani e il gioco della Scossa (Di martedì 25 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio, Flavio Insinna terrà compagnia i numerosi appassionati de L'Eredità con un doppio appuntamento. In vista dell'inizio del 72esimo Festival di Sanremo, Insinna approderà in prima Serata con una puntata speciale, avvincente e imperdibile. Sarà proprio in tale occasione che faranno ritorno sette campioni delle passate edizioni del game show più guardato del momento, ma non è tutto qua! A quanto pare torneranno anche due professori d'eccezione e uno dei giochi più iconici che hanno scritto la storia della trasmissione di Rai 1. tornano in gioco sette campioni de L'Eredità Attraverso un comunicato stampa, la Rai ha informato i fan de L'Eredità che venerdì 28 gennaio il game show dedicherà un appuntamento tutto speciale al Festival di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Venerdì 28 gennaio, Flavio Insinna terrà compagnia i numerosi appassionati de L'con un doppio appuntamento. In vista dell'inizio del 72esimo Festival di, Insinna approderà in primacon una puntata speciale, avvincente e imperdibile. Sarà proprio in tale occasione che faranno ritorno sette campioni delle passate edizioni del game show più guardato del momento, ma non è tutto qua! A quanto pare torneranno anche due professori d'eccezione e uno dei giochi più iconici che hanno scritto la storiatrasmissione di Rai 1.insette campioni de L'Attraverso un comunicato stampa, la Rai ha informato i fan de L'che venerdì 28 gennaio il game show dedicherà un appuntamento tutto speciale al Festival di ...

