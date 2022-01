Leonardo scivola in borsa dopo le notizie sulle indagini anticorruzione del Kuwait nell’acquisto dei jet Eurofighter

(Di martedì 25 gennaio 2022)perde inil 4,5% a 6,3 euro ad azione a fronte di un rialzo generale dell’indice di piazza Affari dell’1%. Ad affossare il titolo è la notizia riportata da agenzie di stampa internazionali, secondo cui l’Autorità anti-corruzione delha deferito due alti ufficiali della Difesaiana nell’ambito di un’ indagine legata alla maxicommessa siglata nel 2016 per la fornitura al Paese di ventottoTyphoon. Lerese note ieri nel Paese,quanto già emerso circa un anno fa, non chiamano in causa la società italiana ma si limitano al presunto ruolo dei due militari su una ipotesi di costi gonfiati. Intanto la commessa record, annunciata nel 2016 dagli allora vertici come “il più grande contratto firmato da Finmeccanica”, con la ...

