Lega Pro | insulti razzisti | dieci giornate di stop a Cusumano della Vis Pesaro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il giudice sportivoPro, Stefano Palazzi, ha fermato per benFrancesco Paolo. Il calciatoreVisera stato espulso nel match contro il Teramo perché “al 46° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza“. Duedi squalifica per Cosenza (Piacenza), mentre dovranno saltare un turno Casoli (Andria), Prezioso (Francavilla), Bianchi (Paganese), Gatto (Pro Vercelli), Galeotafiore (Seregno), Trainotti (Trento). Mano pesante anche per quanto riguarda i dirigenti. Nicola Zecchi, componente dello staff tecnico dell’Imolese, è stato squalificato per ...

...causa delle esigenze legate all'organizzazione del lavoro ha accumulato anche 120 o 150 congedi...uomini in divisa del carcere di Salerno ' è quanto espresso dalla segreteria regionale della......competizioni di FIFA22 in modalità- Club in collaborazione con i Final Warriors. La nuova squadra eSports rappresenterà il Club rosso - bianco - blu nel torneo ufficiale organizzato dalla...Il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha fermato per ben dieci giornate Francesco Paolo Cusumano. Tutti i provvedimenti.SERIE C - Il navigato tecnico presentato dalla Pistoiese del neo ds Gianni Rosati A più d'un anno di distanza dall'esonero patito a Fano, Marco Alessandrini ritrova una panchina in Lega Pro. Ufficiale ...