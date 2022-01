Le riprese di Yellowstone 5 al via in primavera | ma si pensa già alle stagioni 6 e 7

(Di martedì 25 gennaio 2022)5 non è stato ancora ufficialmente rinnovato da Paramount Network, ma praticamente tutti – dai dirigenti di rete allo showrunner – ne hanno già parlato pubblicamente dando per scontata la nuova stagione dopo l’incredibile riscontro di pubblico della quarta (appena terminata anche in Italia su Sky Atlantic). A confermare che5 entrerà presto in produzione è ora un volto del cast, l’interprete del personaggio di Ryan, Ian Bohen. Secondo le sue previsioni, i nuovi episodi del neowestern di Taylor Sheridan con protagonista Kevin Costner saranno girati in, in modo da essere pronti per il palinsesto autunnale di Paramount della prossima stagione. Il cast di5 tornerà sul set a maggio 2022, ma guarda già con fiducia anchefuture ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : riprese Yellowstone

OptiMagazine

... ha confermato l'inizio dellecon un'immagine del dietro le quinte dal set di Buford che ...). Scott Gimple, chief content officer di Walking Dead Universe, è il produttore esecutivo ...5 non si farà attendere per molto: come le precedenti stagioni, anche la prossima è attesa in autunno, con lepronte a partire in primavera . La serie di Taylor Sheridan, che ha ...Le riprese del terzo spin-off, Tales of The Walking Dead, sono appena iniziate in Georgia non lontano dal set principale di The Walking Dead.Secondo il produttore esecutivo David Glasser, potrebbe esserci all'orizzonte una nuova stagione di Yellowstone. Ecco che cosa ha dichiarato!