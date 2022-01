Le posizioni sulla Russia che rischiano di azzoppare la candidatura Frattini | nei giorni del possibile attacco all’Ucraina

(Di martedì 25 gennaio 2022) Francoè il nuovo candidato di Matteo Salvini al Quirinale. Il presidente del Consiglio di Stato è nella rosa di nomi che il centrodestra vuole proporre ai Grandi Elettori. Ed è anche nelle simpatie di Giuseppe Conte, che non dimentica l’appoggio durante il suo primo governo quando si aprì la partita delle sanzioni dell’Europa alla. Ma è proprio lache potrebbe bruciare le sue chances di arrivare al Colle. Perché la russofilia diva in chiara rotta di collisione con la geopolitica italiana attuale. E a testimoniarlo c’è anche un’intervista su Formiche che risale a poco più di un mese fa. Nella qualespingeva per un avvicinamento tra Roma e Mosca: «L’Italia doveva e poteva fare di più all’inizio della crisi ucraina, ai tempi dell’occupazione della Crimea. Allora ...

Advertising

radio3mondo : E' stato un 'ottimo meeting', ha setto Biden sancendo l'unità di posizioni sulla crisi ucraina tra Boris Johnson, E… - saracazzaniga81 : RT @doceboitalia: Ecco il nostro Security Specialist, Davide, che durante l'AWS Online Summit parla della protezione dell'ambiente Docebo a… - emme_emi : 'Concentrarsi sulla creazione di valore significa cercare di mettere le persone nelle posizioni nelle quali possono… - doceboitalia : Ecco il nostro Security Specialist, Davide, che durante l'AWS Online Summit parla della protezione dell'ambiente Do… - krudesky : RT @stebaraz: p.s. Bonus, nel quale si capisce perché nessuno dovrebbe stupirsi delle posizioni di Stagnaro sul Covid e della sua firma sul… -

Ultime Notizie dalla rete : posizioni sulla

Open

Crediamo che l'adozione diben argomentate generi di per sé il rispetto della popolazione ... Inoltre, nel dicembre 2021, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione l'ordinanza...Anzi, in qualche caso approfittando della crisi per migliorare le proprie. Dopo la caduta ...di Assolombarda appena presentata un terzo delle imprese della provincia dichiara di puntare...I partiti, da giorni, chiedono «un'iniziativa politica» e Mario Draghi, che sin qui ha resistito al pressing e alle liturgie della tattica parlamentare, opta per un cambio di passo netto che serve, al ...con l'attaccante sempre più vicino alla Juventus (le ultime notizie raccontano di un accordo molto vicino sulla base di 67 milioni più bonus per un totale di 70) non si è fatta attendere la presa di ...