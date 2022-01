Le nuove regole Covid per i viaggi in Europa. Green pass, stretta sui tamponi (Di martedì 25 gennaio 2022) L' Unione Europea cambia le regole Covid per i viaggi in Europa . Dal primo febbraio le misure si baseranno non più sul Paese di provenienza, ma sullo stato vaccinale della persona. Anche al centro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) L' Unione Europea cambia leper iin. Dal primo febbraio le misure si baseranno non più sul Paese di provenienza, ma sullo stato vaccinale della persona. Anche al centro ...

Advertising

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - valeiorio91 : Gig economy, sindacati europei: con le nuove regole Deliveroo e Uber dovranno assumere i lavoratori - runlovers : La visita medico sportiva in questi due anni ha subito delle modifiche e sono stati aggiunti degli accertamenti dov… -