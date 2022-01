Le fesserie del politologo collettivo sul Quirinale

(Di martedì 25 gennaio 2022) Breve rassegna delle più frequentatedette da osservatori titolati in queste ore. Unsostiene che il capo dello stato non nomina il capo del governo se non c’è una maggioranza parlamentare che indica un nome. Di questo la Costituzione in realtà tace, sebbene la clausola decisiva della fiducia che i governi devono ottenere vada nella direzione di un accertamento preventivo. Ma l’attuale capo del governo è stato nominato dal capo dello stato, che ha chiesto al Parlamento di dargli la più ampia maggioranza di unità per affrontare le emergenze. E lo ha fatto per dir così al buio. Molti presidenti hanno tenuto le consultazioni e seguito protocollarmente le indicazioni dei partiti politici, quando c’erano ed erano vivaci organizzazioni istituzionali e sociali, molti se ne sono fottuti e hanno deciso loro presidenti e maggioranze. Pertini ...

Advertising

FrancyLap : RT @saudade56472201: Alfo ma ci credi davvero alle fesserie che dici?!!! Kabir, con tutto il rispetto, preferito del pubblico? Ma su Alfo,… - saudade56472201 : Alfo ma ci credi davvero alle fesserie che dici?!!! Kabir, con tutto il rispetto, preferito del pubblico? Ma su Alf… - AristarcoScann1 : RT @raffaelegalass5: Zittire Rotondi, il pseudo custode, del marchio 'DC'. Fesserie diceva ai tempi di De Mita...ora le stesse alla massima… - ChiarettaV83 : RT @MantovanPaolo: @Adnkronos Evvabbé adesso spostiamo la colpa ai cani?? Davvero non avete possibilità di trattare le notizie che postate,… - Blues_magoos : Vedere i nostri politici scrivere fesserie durante la votazione del capo dello Stato è veramente Imbarazzante, e dire che li paghiamo. -

Ultime Notizie dalla rete : fesserie del

Il Foglio

Basta chiacchiere, non c'è nulla, tutte. Persone che vogliono mettersi in mostra ... Il campoCeleste (dove si tengono gli allenamenti, ndr) non esiste, non va bene nemmeno per la Terza ...Che morale ha questa storia, oltre ovviamente a quellasi stava meglio prima? Personalmente ... soprattutto in un momento nel quale il dibattito pubblico è particolarmente inquinato da...Capo dello stato senza poteri, no il premier al Colle perché i partiti devono essere rilegittimati. Ma va là. I fatti: fino al 2023 c’è solo la maggioranza Draghi-Mattarella ...Alla vigilia del match contro il Torino al Ferraris, l'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, ha presentato la partita in conferenza stampa. Tra le domande che gli sono state poste, anche una s ...