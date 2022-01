L’azienda che richiede alle candidate una “foto in costume da bagno” da allegare al curriculum

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Quali caratteristiche deve avere la candidata ideale per il ruolo di “receptionist” della Medial Service S.R.L. di Napoli? Inglese “fluente” e dimostrabile “con attestati o referenze specifiche”, massimo 30 anni di età, automunita, carattere solare e “bella presenza” da certificare con “unaa figura intera indao similare”garta al. La mercificazione del corpo come requisito per lavorare, sbandierata pubblicamente e senza alcuna vergogna su un annuncio di recruiting. Il tiro è stato leggermente corretto in un secondo momento sul portale infojobs, dove tra i documenti richiesti per candidarsi compare una “a corpo intero”. Non appare sufficiente per salvare la faccia di fronte a quella che è diventata una triste realtà del mondo – già difficile di ...