Lavoro | oltre 100 nuove assunzioni da parte di Ecogest per interventi nel campo autostradale in cinque regioni italiane

oltre 100 nuove assunzioni da parte di Ecogest per interventi nel campo autostradale in cinque regioni italiane

oltre 100 posizioni aperte per altrettanti posti di Lavoro nel settore autostradale: è quelto il piano assunzioni dell'azienda Ecogest Spa di Ravenna, leader in Italia e tra le aziende del comparto più importanti in Europa, nella manutenzione del verde delle strade e delle autostrade, a lanciare la chiamata all'appello per coprire tra i 100 e i 140 posti di Lavoro per interventi destinati alla messa in sicurezza della sede autostradali. Le aree di intervento rientrano nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna dove l'azienda, che fa capo alla Greenway Group, avvierà prossimamente i lavori programmati da varie concessionarie autostradali nel quadrante Nord-Ovest dell'Italia, area in cui già da anni ...

lauraboldrini : #LorenzoParelli, studente di 18 anni travolto da un attrezzo nel suo ultimo giorno di stage in fabbrica, a #Udine.… - Mov5Stelle : Fra gennaio e ottobre oltre 115mila ragazze e ragazzi hanno firmato un contratto stabile. Al lavoro per rafforzar… - ansa_tecnologia : YouTube, lavoreremo con legislatori per sostenere i creators. Nel 2020 piattaforma ha supportato oltre 800.000 post… - QdSit : Oltre seicento pagine dedicate in questi ultimi anni alle offerte di lavoro in Sicilia, più di 22.000 opportunità p… - rugiada71 : Avrei anche una casa oltre il lavoro...non dico una vita ma una casa da pulire -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro oltre Gender gap, è tempo di farsi "la domanda giusta" ... è un argomento molto più ampio e complesso che investe oltre alla fattore economico anche i ...Grls è sensibilizzare il pubblico sui problemi principali che le donne affrontano nel mercato del lavoro. ...

Lamborghini, finisce l'era dei motori benzina ... l'azienda conta attualmente oltre 1.900 dipendenti, con un aumento del 5,6% nel 2021. Umberto ... Il nostro obiettivo è garantire un ambiente di lavoro attraente per quei colleghi che, giorno dopo ...

Offerte di lavoro, oltre 100 le posizioni aperte per i villaggi di Roma e provincia RomaToday Gorillas verso una fusione con Frichti: la spesa a domicilio è franco-tedesca Oggi il suo valore è stimato in oltre un miliardo di dollari. Conta 12 mila dipendenti in 60 città, tra cui Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid, New York, Monaco di Baviera. Frichti, invece, è stata ...

La Spezia, forte ripresa dei traffici portuali nel 2021 LA SPEZIA - Ottime performance per i porti della Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale (AdSPMLOR), che hanno chiuso il 2021 con risultati di slancio e ripresa dei traffici commerciali. Per ...

