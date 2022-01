Latina, 12 posti disponibili per svolgere il Servizio Civile alla Caritas diocesana (Di martedì 25 gennaio 2022) Latina – Ancora pochi giorni alla scadenza delle domande per vivere un’esperienza intensa di solidarietà. Sono disponibile 12 posti per giovani disponibili a impegnarsi con il Servizio Civile universale presso la Caritas della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino alle ore 14 del 26 gennaio prossimo, scegliendo fra tre progetti: 1. Apriti cuore (presso il Centro di Ascolto diocesano); 2. Dammi da mangiare (presso la mensa diocesana); 3. Sogna ragazzo sogna (presso l’Oratorio della Parrocchia di San Carlo a Sezze). Ciascun progetto ha la durata di un anno. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni d’età (28 anni e 364 giorni), i quali riceveranno poco più di 400 euro al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022)– Ancora pochi giorniscadenza delle domande per vivere un’esperienza intensa di solidarietà. Sono disponibile 12per giovania impegnarsi con iluniversale presso ladella Diocesi di-Terracina-Sezze-Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino alle ore 14 del 26 gennaio prossimo, scegliendo fra tre progetti: 1. Apriti cuore (presso il Centro di Ascolto diocesano); 2. Dammi da mangiare (presso la mensa); 3. Sogna ragazzo sogna (presso l’Oratorio della Parrocchia di San Carlo a Sezze). Ciascun progetto ha la durata di un anno. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni d’età (28 anni e 364 giorni), i quali riceveranno poco più di 400 euro al ...

