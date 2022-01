Lancini | “Prestazione figlia del lavoro di Baldini Difesa a 3 o a 4? Rispondo così“

(Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine del big match della quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C, Catanzaro-Palermo, il centrale dirosanero, Edoardo, ha analizzato la prova messa in campo al “Ceravolo” dalla squadra siciliana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lancini Prestazione

Mediagol.it

Dopo ladeludente della squadra guidata da Filippi, il centrocampista dei siciliani ha ... "Trovato l'equilibrio, un passo alla volta" ? Palermo: De Rose squalificato per un turno,...2 : Benedetto ragazzo... Un clamoroso errore in fase di controllo provoca la prima ... È l'attenuante a unanon trascendentale che si esaurisce al 2 del primo tempo con un ottimo ...Al termine del big match della quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C, Catanzaro-Palermo, il centrale di difesa rosanero, Edoardo Lancini, ha analizzato la prova messa in campo al “Ceravol ...Serie C. Catanzaro Palermo 0-0, buona prestazione del Palermo.Buona la prestazione esterna del Palermo esordio in panchina di Mister Baldini ...