La tragedia di Rezzato | l’amico | «Avevo mal di testa | ho dato l’auto a Salah Pensavo avesse la patente»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Insieme sabato notte, su quella auto che ad una velocità folle si è scontrata contro un pullman. Insieme oggi, seppur in chiese diverse, nel giorno dell’ultimo saluto. Due paesi in provincia di Brescia...

Advertising

BresciaOggiIT : RT @abollis: Sul terribile incidente di sabato notte a Rezzato, #Brescia, costato la vita a cinque ragazzi, ho scritto questa riflessione,… - abollis : Sul terribile incidente di sabato notte a Rezzato, #Brescia, costato la vita a cinque ragazzi, ho scritto questa r… - andreatortelli : ?? Tragedia di Rezzato: chi erano i cinque giovani morti nell’incidente - infoitinterno : Tragedia a Rezzato nel Bresciano: cinque giovani vittime nello scontro con un pullman - varesenews : Tragedia a Rezzato nel Bresciano: cinque giovani vittime nello scontro con un pullman -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia Rezzato

Due delle cinque giovanissime vittime del drammatico incidente che si è verificato alungo ... c'erano tantissimi giovani di una valle intera, la Valsabbia, travolti da unamolto più ...Leggi anche 'Gli ho dato l'auto, pensavo Salah avesse la patente' Schianto di, l'autista ...tutto in cinque parti uguali e li consegnerò a tutte le famiglie coinvolte in questa. È poco,...Nella parrocchia di San Michele a Sabbio Chiese l'ultimo saluto al 20enne Dennis Guerra. Le salme di Salah Natiq (22 anni), Imaf El Harram (20 anni) e ...Insieme sabato notte, su quella auto che ad una velocità folle si è scontrata contro un pullman. Insieme oggi, seppur in chiese diverse, nel giorno dell’ultimo saluto. Due paesi in provincia di Bresci ...