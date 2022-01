La svolta del centrodestra: “Ecco i nomi per il Quirinale” (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Una prima svolta. O comunque una mossa che confonde un po’ le acque. A calare la briscola sul campo da gioco è il centrodestra, che ha convocato per le 16 una conferenza stampa dove mettere sul tavolo la rosa dei propri candidati. Elenco che potrebbe produrre una “contro-rosa” dei giallorossi. Nella mattinata intanto sono proseguite le interlocuzioni tra i leader. Oggi si sono incontrati Antonio Tajani e Enrico Letta. Salvini invece si è visto con i suoi parlamentari e delegati regionali. Poi il vertice a tre con Meloni e Forza Italia intorno all’ora di pranzo. Gli occhi sono tutti puntati su Giuseppe Conte. Dal M5S, Ricciardi fa sapere che se il nome di centrodestra sarà “di alto profilo” non ci saranno veti da parte del Movimento. Lo stesso ha ripetuto Paola Taverna, sintomo che i grillini potrebbero prestare il fianco a Salvini, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022) Una prima. O comunque una mossa che confonde un po’ le acque. A calare la briscola sul campo da gioco è il, che ha convocato per le 16 una conferenza stampa dove mettere sul tavolo la rosa dei propri candidati. Elenco che potrebbe produrre una “contro-rosa” dei giallorossi. Nella mattinata intanto sono proseguite le interlocuzioni tra i leader. Oggi si sono incontrati Antonio Tajani e Enrico Letta. Salvini invece si è visto con i suoi parlamentari e delegati regionali. Poi il vertice a tre con Meloni e Forza Italia intorno all’ora di pranzo. Gli occhi sono tutti puntati su Giuseppe Conte. Dal M5S, Ricciardi fa sapere che se il nome disarà “di alto profilo” non ci saranno veti da parte del Movimento. Lo stesso ha ripetuto Paola Taverna, sintomo che i grillini potrebbero prestare il fianco a Salvini, ...

