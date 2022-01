La svolta del centrodestra: “Ecco i nomi per il Quirinale”. E Letta apre: “Sono di alto profilo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Una prima svolta. O comunque una mossa che confonde un po’ le acque. A calare la briscola sul campo da gioco è il centrodestra, che ha convocato una conferenza stampa dove mettere sul tavolo la rosa dei propri candidati: ci Sono Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Elenco che potrebbe produrre una “contro-rosa” dei giallorossi. Nella mattinata erano proseguite le interlocuzioni tra i leader. Oggi si Sono incontrati Tajani e Enrico Letta. Salvini invece si è visto con i suoi parlamentari e delegati regionali. Poi il vertice a tre con Meloni e Forza Italia intorno all’ora di pranzo. E infine la conferenza stampa tanto attesa. I nomi per ora Sono tre, come detto. Moratti, Pera e Nordio. In ombra restano due figure che avrebbero le qualità, ma avendo una tessera ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 25 gennaio 2022) Una prima. O comunque una mossa che confonde un po’ le acque. A calare la briscola sul campo da gioco è il, che ha convocato una conferenza stampa dove mettere sul tavolo la rosa dei propri candidati: ciLetizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Elenco che potrebbe produrre una “contro-rosa” dei giallorossi. Nella mattinata erano proseguite le interlocuzioni tra i leader. Oggi siincontrati Tajani e Enrico. Salvini invece si è visto con i suoi parlamentari e delegati regionali. Poi il vertice a tre con Meloni e Forza Italia intorno all’ora di pranzo. E infine la conferenza stampa tanto attesa. Iper oratre, come detto. Moratti, Pera e Nordio. In ombra restano due figure che avrebbero le qualità, ma avendo una tessera ...

