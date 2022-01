La sfida dei talk sul Quirinale, Annunziata: «Da Mentana neanche una donna» (Di martedì 25 gennaio 2022) Sicuramente, chi ha seguito la maratona delle elezioni per il Quirinale nella giornata di ieri ha notato il cambio di passo di Raiuno, con Monica Maggioni – direttrice del Tg1 – a organizzare una discussione ampia, varia e vivace (diversa dai toni ingessati solitamente usati dai programmi politici del servizio pubblico) negli studi di Saxa Rubra. Tra gli ospiti della Maggioni, oltre a Serena Bortone, anche Lucia Annunziata che, ieri, si è lasciata andare a una sottilissima polemica – colta da microfoni e telecamere – con la maratona di Enrico Mentana su La7: «Da Mentana non c’è neanche una donna» – ha detto sorridente, creando più di qualche imbarazzo alla stessa Monica Maggioni. LEGGI ANCHE > La schiena dritta di Lucia Annunziata: «Sono più pennivendola o p*****a?» ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Sicuramente, chi ha seguito la maratona delle elezioni per ilnella giornata di ieri ha notato il cambio di passo di Raiuno, con Monica Maggioni – direttrice del Tg1 – a organizzare una discussione ampia, varia e vivace (diversa dai toni ingessati solitamente usati dai programmi politici del servizio pubblico) negli studi di Saxa Rubra. Tra gli ospiti della Maggioni, oltre a Serena Bortone, anche Luciache, ieri, si è lasciata andare a una sottilissima polemica – colta da microfoni e telecamere – con la maratona di Enricosu La7: «Danon c’èuna» – ha detto sorridente, creando più di qualche imbarazzo alla stessa Monica Maggioni. LEGGI ANCHE > La schiena dritta di Lucia: «Sono più pennivendola o p*****a?» ...

