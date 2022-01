La Russia nel 2008 rovinò le Olimpiadi alla Cina, che ora chiede: non invadere fino a marzo (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo l’Amministrazione generale delle dogane cinesi, il commercio tra Russia e Cina nel 2021 ha raggiunto 146,88 miliardi di dollari, ed è aumentato del 35,8 per cento rispetto all’anno precedente. E’ un dato cruciale da tenere in considerazione quando si parla delle relazioni tra Mosca e Pechino, e delle rispettive reazioni alle crisi internazionali. E’ anche uno dei motivi per cui la Cina userà la crisi sull’Ucraina per costruire una narrazione anti occidentale e di certo simpatetica con la Russia. Eppure inizia a circolare il sospetto, anche in Cina, che la leadership di Pechino non tolleri certe decisioni del Cremlino. Il precedente è eloquente: l’8 agosto del 2008 la Cina accendeva la fiamma olimpica per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Pechino, i ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo l’Amministrazione generale delle dogane cinesi, il commercio tranel 2021 ha raggiunto 146,88 miliardi di dollari, ed è aumentato del 35,8 per cento rispetto all’anno precedente. E’ un dato cruciale da tenere in considerazione quando si parla delle relazioni tra Mosca e Pechino, e delle rispettive reazioni alle crisi internazionali. E’ anche uno dei motivi per cui lauserà la crisi sull’Ucraina per costruire una narrazione anti occidentale e di certo simpatetica con la. Eppure inizia a circolare il sospetto, anche in, che la leadership di Pechino non tolleri certe decisioni del Cremlino. Il precedente è eloquente: l’8 agosto dellaaccendeva la fiamma olimpica per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Pechino, i ...

