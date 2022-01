La ricetta dei donuts al forno di Fulvio Marino (Di martedì 25 gennaio 2022) Con le ricette di Fulvio Marino prepariamo i donuts al forno. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno che non dobbiamo perdere, questa volta i donuts li cuociamo al forno. Non è per niente difficile questa ricetta ma come sempre occorrono tempo e pazienza. Il risultato dei donuts cotti in forno di Fulvio Marino è ovviamente goloso. I donuts vanno ricoperti con le glasse colorate ma se vogliamo qualcosa di molto semplice basta anche spennellare con miele e poi aggiungere lo zucchero mascobado o anche altro. Ecco la ricetta di oggi 25 gennaio 2022 di Fulvio Marino per fare i donuts E’ sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Con le ricette diprepariamo ial. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno che non dobbiamo perdere, questa volta ili cuociamo al. Non è per niente difficile questama come sempre occorrono tempo e pazienza. Il risultato deicotti indiè ovviamente goloso. Ivanno ricoperti con le glasse colorate ma se vogliamo qualcosa di molto semplice basta anche spennellare con miele e poi aggiungere lo zucchero mascobado o anche altro. Ecco ladi oggi 25 gennaio 2022 diper fare iE’ sempre ...

