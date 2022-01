La previsione del Senatur sul Quirinale e non solo. Per Bossi alla fine Draghi sarà eletto al Presidente della Repubblica. E a Palazzo Chigi andrà Giorgetti (Di martedì 25 gennaio 2022) “alla fine faranno il nome di Draghi e tutti convergeranno su di lui”. Parola di Umberto Bossi. E chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio? “Potrebbe spuntarla Giorgetti”, ha detto ancora il Senatur. “Lui è sempre riservato, sempre un passo indietro. Ci sono invece dei momenti in cui bisogna farsi avanti e prendere dei rischi. Questo è uno di quei momenti” aggiunge Bossi parlando ancora di Giorgetti. Bossi sottolinea che “Giorgetti è cugino di Ponzellini ed è molto amico da anni di Draghi. Ponzellini è un generoso. Ricordo che è sempre stato disponibile per le emergenze e le questioni sociali”. “alla fine, ma solo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) “faranno il nome die tutti convergeranno su di lui”. Parola di Umberto. E chiil prossimodel Consiglio? “Potrebbe spuntarla”, ha detto ancora il. “Lui è sempre riservato, sempre un passo indietro. Ci sono invece dei momenti in cui bisogna farsi avanti e prendere dei rischi. Questo è uno di quei momenti” aggiungeparlando ancora disottolinea che “è cugino di Ponzellini ed è molto amico da anni di. Ponzellini è un generoso. Ricordo che è sempre stato disponibile per le emergenze e le questioni sociali”. “, ma...

Advertising

LucioMM1 : @fgavazzoni @emmevilla @OpencovidM lag sui dati storici di 2 anni ; è una proiezione che è un tipo di previsione ab… - Mirko5774 : @NicolaPorro Nell'apocalisse si parla del marchio della bestia imposto per comprare e vendere, ovviamente non coinc… - CentroStudi_EL : #Manovre 2020 e 2021 e previsioni utili per la redazione o la variazione del #bilancio di previsione 2022/2024 degl… - rawengine : @torbangla @BiologiScienza la mia era una descrizione (del tutto personale) della eventuale endemizzazione, non una sua previsione. - FinallyMichele : @frin86 mi andava bene in previsione di un mercato invernale pronto a riparare le lacune lasciate in estate, 25/01… -