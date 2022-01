La polizia israeliana utilizza Pegasus dal 2013, le dimissioni del presidente di NSO dopo lo scandalo (Di martedì 25 gennaio 2022) Seppure NSO Group abbia sempre negato tutto, le accuse di spionaggio tramite lo spyware Pegasus sono arrivate da ogni parte del mondo. L’accusa che arriva oggi e che ha spinto il presidente di NSO alle dimissioni è quella definitiva: spyware è stato utilizzato anche per spiare i cittadini israeliani. Il presidente NSO si dimette dopo lo scandalo che vede l’utilizzo di Pegasus per monitorare i manifestanti in Israele. LEGGI ANCHE >>> La sorveglianza più insistente e duratura tramite Pegasus è quella dei giornalisti salvadoregni presidente NSO si dimette per lo scandalo della polizia israeliana che utilizza Pegasus dal ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Seppure NSO Group abbia sempre negato tutto, le accuse di spionaggio tramite lo spywaresono arrivate da ogni parte del mondo. L’accusa che arriva oggi e che ha spinto ildi NSO alleè quella definitiva: spyware è statoto anche per spiare i cittadini israeliani. IlNSO si dimetteloche vede l’utilizzo diper monitorare i manifestanti in Israele. LEGGI ANCHE >>> La sorveglianza più insistente e duratura tramiteè quella dei giornalisti salvadoregniNSO si dimette per lodellachedal ...

