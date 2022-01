La persecuzione della comunità ebraica di Venezia per il Giorno della Memoria di Rai Ragazzi

(Di martedì 25 gennaio 2022)– Per il2022, Rai Gulp ricorda ladicon lo special “Come Foglie al Vento”, una produzione originale Rairealizzata da Caterina De Mata. Duein gita scolastica aincontrano Riccardo Calimani, scrittore e storico dell’ebraismo, che partendo dalle pietre d’inciampo racconta lasubita dagli ebrei di, spiega che cosa è il razzismo e come si alimenta, mostra loro il Ghetto e la Sinagoga dove i suoi genitori, giovanissimi si sposarono velocemente pochi giorni dopo l’8 settembre ’43, per fuggire da ...

...di Ebrei sfollati da Torino nel Biellese per sfuggire allarazziale. Ricordiamo altresì che ANPI svolgerà il proprio congresso provinciale il prossimo 5 febbraio nel SaloneCGIL, ...Per noi, ladi una persona non eterosessuale vuol dire fare un salto indietro di circa ... deve provare la propria omosessualità? Sul tavoloCorte di Cassazione arriva il caso di un ...L’aula fu ricavata in un anfratto della sinagoga, situata a quel tempo in via Fratti, nel cuore di Viareggio. Una scrivania, una lavagna, sei o sette banchi e una stufa di ceramica per riscaldare le g ...Fa tappa ad Altopascio l’esposizione “Nel vento e nel ricordo. Storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca“ ...