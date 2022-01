La minaccia russa? Per l'Europa Putin sta bluffando, ma Usa e Uk sono in assetto di guerra (Di martedì 25 gennaio 2022) Siamo davvero a un passo dalla guerra? Non tutti i Paesi coinvolti sono d'accordo sulla valutazione del rischio, con Stati Uniti e Regno Unito che vedono le truppe russe ammassate al confine come un ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) Siamo davvero a un passo dalla? Non tutti i Paesi coinvoltid'accordo sulla valutazione del rischio, con Stati Uniti e Regno Unito che vedono le truppe russe ammassate al confine come un ...

Advertising

Gabri40372268 : RT @AxlGuidato: ????- REZNIKOV: 'AD OGGI UNA MINACCIA DI INVASIONE RUSSA NON ESISTE' 'Stiamo valutando la situazione da una distanza di 200… - AnnaMariaCastel : RT @ElGusty99523701: ????- REZNIKOV: 'AD OGGI UNA MINACCIA DI INVASIONE RUSSA NON ESISTE' 'Stiamo valutando la situazione da una distanza di… - globalistIT : - Andrew_bahbah : RT @AxlGuidato: ????- REZNIKOV: 'AD OGGI UNA MINACCIA DI INVASIONE RUSSA NON ESISTE' 'Stiamo valutando la situazione da una distanza di 200… -