La malinconia del Sestriere comprato dagli inglesi e tanto amato dagli Agnelli

Roma, 25 gen – Le piste del Sestriere vengono cedute al fondo inglese iCON Infrastructure, come riporta il Giornale. Ma la loro storia richiama quella di un'Italia libera che non c'è più. Sestriere, l'acquisto della terra e la fondazione: il vecchio amore degli Agnelli Era il 1930 quando Giovanni Agnelli acquistò, per 40 centesimi al metro quadro, i terreni sui quali oggi poggia il Sestriere. Successivamente, nel 1934, sarebbe stato fondato il comune, con regio decreto del 18 ottobre. Giovanni e suo nipote Gianni si trovarono a visitare il luogo più volte. Gli attuali eredi degli Agnelli (la moglie di Umberto Allegra, i figli e i nipoti) hanno ancora dimora lì. Lì dove, come a Villar Perosa, si snoda la storia della famiglia di imprenditori italiani.

