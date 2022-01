La "guerra delle rose" (indigeribili) tra centrodestra e centrosinistra. Ecco perché la vera partita si giocherà da giovedì (Di martedì 25 gennaio 2022) Altro che un candidato super partes e condiviso da un?ampia maggioranza. Dopo i segnali di trattativa lanciati lunedì da Matteo Salvini ed Enrico Letta, naufragati nelle ore successive a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022) Altro che un candidato super partes e condiviso da un?ampia maggioranza. Dopo i segnali di trattativa lanciati lunedì da Matteo Salvini ed Enrico Letta, naufragati nelle ore successive a...

Advertising

Giorgiolaporta : Ero alla manifestazione di #Bruxelles e queste immagini le ho girate io. Capite da soli che se questa folla avesse… - TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #25gennaio: venti di guerra e Fed, #Borse in caduta. #Pnrr, sc… - CristinaPizzet2 : RT @MiC_Italia: In una versione della storia Puccettino ruba all'Orco gli stivali delle 7 leghe e diviene messaggero per il re e per le cop… - alinatede : RT @TizianaFerrario: #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle SC… -