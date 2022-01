La festa di compleanno organizzata per Boris Johnson durante il lockdown (Di martedì 25 gennaio 2022) È stata raccontata dai giornali lunedì: si aggiunge a quelle già note e aggrava ulteriormente la posizione del primo ministro britannico Leggi su ilpost (Di martedì 25 gennaio 2022) È stata raccontata dai giornali lunedì: si aggiunge a quelle già note e aggrava ulteriormente la posizione del primo ministro britannico

Advertising

ilpost : La festa di compleanno organizzata per Boris Johnson durante il lockdown - ronexotyca : @gfclown_g Delia ha detto a Soleil che per il compleanno di Alex ha organizzato una festa a 4 con 4 donne ?? e ha de… - Lachi_Yani : @XrobertaX_ No ti prego … come regalo per il suo compleanno ??, mentre noi guardavamo la festa di sophie quelli face… - datrotajohnson : Allora: i miei vicini di casa stanno facendo una cazzo di festa di compleanno e il loro salone è proprio accanto alla mia stanza - ilgiornale : Non solo la festa del 20 maggio 2020, il 19 giugno dello stesso anno a Downing Street si sarebbe tenuta una festa d… -