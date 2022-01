La falsa notizia dell’uomo morto nell’hub vaccinale durante i 15 minuti di attesa post vaccino – Il video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci segnalano un video che testimonierebbe il decesso di un uomo all’interno di un hub vaccinale anti Covid-19. Immagini che sono state rilanciate in particolare nelle aree No vax della Rete per il semplice fatto che l’episodio sarebbe avvenuto nell’area di attesa dei 15 minuti successivi all’iniezione, come fa intuire l’autrice del video durante le riprese: «Andate a fan**lo voi e i vostri vaccini… è morto davanti ai nostri occhi», si sfoga l’anonima signora. La storia, però, risulta diversa da come la racconta e non riguarda i vaccini. Per chi ha fretta Il video viene diffuso senza fornire informazioni utili come luogo e data dell’accaduto. Diversi utenti associano la storia a un’altra avvenuta lo scorso novembre in provincia di Livorno, ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci segnalano unche testimonierebbe il decesso di un uomo all’interno di un hubanti Covid-19. Immagini che sono state rilanciate in particolare nelle aree No vax della Rete per il semplice fatto che l’episodio sarebbe avvenuto nell’area didei 15successivi all’iniezione, come fa intuire l’autrice delle riprese: «Andate a fan**lo voi e i vostri vaccini… èdavanti ai nostri occhi», si sfoga l’anonima signora. La storia, però, risulta diversa da come la racconta e non riguarda i vaccini. Per chi ha fretta Ilviene diffuso senza fornire informazioni utili come luogo e data dell’accaduto. Diversi utenti associano la storia a un’altra avvenuta lo scorso novembre in provincia di Livorno, ma ...

Advertising

borghi_claudio : @GilgameshF_a_te Avrai notato che ho messo tutti i se del caso perché hai visto mai che in futuro dovesse succedere… - net_unix : RT @ChanceGardiner: Facta News ?? 29/4: Non è vero che ci sono 6.000 MORTl segnalati a EMA. - net_unix : RT @ChanceGardiner: Facta News si vergogna a firmare gli articoli, perché ogni volta che affermano che 'non è vero che i MORTl EMA sono X,… - Gcabocla1 : RT @ChanceGardiner: Facta News ?? 29/4: Non è vero che ci sono 6.000 MORTl segnalati a EMA. - GiuseppeZotti3 : RT @ChanceGardiner: Facta News ?? 29/4: Non è vero che ci sono 6.000 MORTl segnalati a EMA. -

Ultime Notizie dalla rete : falsa notizia Nuovi guai per BoJo: un' inchiesta sul partygate L'ufficio del premier ha anche negato come " totalmente falsa " la notizia secondo la quale il leader dei Tory avrebbe tenuto una seconda festa la sera con familiari e amici, precisando che all'epoca ...

Stoffa da campioni: Cambio di gioco 2, Josh Duhamel sostituirà Emilio Estevez La notizia arriva a breve giro dall'annuncio che Emilio Estevez non sarebbe tornato nel ruolo di ... Ogni altra narrazione è falsa." Cathy Yuspa e Josh Goldsmith torneranno in veste di showrunner per la ...

La falsa notizia dell’uomo morto nell’hub vaccinale durante i 15 minuti di attesa post vaccino – Il video Open Il vescovo: «Contrastare le notizie false La Procura ha chiesto l’arresto in carcere per il giovane che ha travolto e ucciso l’uomo di Musso. Da cinque anni girava con la ...

Sforzo necessario/ No alle fake news per uscire dalla pandemia Nelle ultime settimane il tema della qualità dell’informazione è tornato al centro del dibattito politico e culturale. Per la prima volta nella storia della pandemia si ...

L'ufficio del premier ha anche negato come " totalmente" lasecondo la quale il leader dei Tory avrebbe tenuto una seconda festa la sera con familiari e amici, precisando che all'epoca ...Laarriva a breve giro dall'annuncio che Emilio Estevez non sarebbe tornato nel ruolo di ... Ogni altra narrazione è." Cathy Yuspa e Josh Goldsmith torneranno in veste di showrunner per la ...La Procura ha chiesto l’arresto in carcere per il giovane che ha travolto e ucciso l’uomo di Musso. Da cinque anni girava con la ...Nelle ultime settimane il tema della qualità dell’informazione è tornato al centro del dibattito politico e culturale. Per la prima volta nella storia della pandemia si ...