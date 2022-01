La crisi umanitaria è l’unica certezza rimasta agli afgani (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre a Oslo sono in corso delle trattative con i rappresentanti dei taliban, le sanzioni stanno riducendo alla fame la popolazione: molti non ricevono lo stipendio da mesi, gli aiuti sono bloccati e si moltiplicano storie di disperazione. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre a Oslo sono in corso delle trattative con i rappresentanti dei taliban, le sanzioni stanno riducendo alla fame la popolazione: molti non ricevono lo stipendio da mesi, gli aiuti sono bloccati e si moltiplicano storie di disperazione. Leggi

Unomattina : L'Afghanistan è dentro una crisi umanitaria senza precedenti e #Unomattina continua a parlarne. Dove non sono riusc… - SaveChildrenIT : In #Ucraina è necessaria un'azione urgente per prevenire una pericolosa escalation militare che minaccerebbe la vit… - Internazionale : Mentre a Oslo sono in corso delle trattative con i rappresentanti dei taliban, le sanzioni stanno riducendo alla fa… - autonomia_op : RT @Internazionale: Mentre a Oslo sono in corso delle trattative con i rappresentanti dei taliban, le sanzioni stanno riducendo alla fame l… - Fosca22 : RT @Internazionale: Mentre a Oslo sono in corso delle trattative con i rappresentanti dei taliban, le sanzioni stanno riducendo alla fame l… -