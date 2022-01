La Corte Suprema di New York boccia l'obbligo della mascherina (Di martedì 25 gennaio 2022) L'obbligo di mascherina, imposto dal governatore Kathy Hochul nelle scuole e nei luoghi pubblici, è stato bocciato dalla Corte Suprema dello stato di New York. Secondo il giudice Thomas Rademaker, il ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) L'di, imposto dal governatore Kathy Hochul nelle scuole e nei luoghi pubblici, è statoto dalladello stato di New. Secondo il giudice Thomas Rademaker, il ...

