La Consulta del Lazio boccia il bonus psicologo | “Risposta sbagliata ad un bisogno giusto”

"Il bonus psicologico è la Risposta sbagliata ad un bisogno giusto". Nel Lazio è scontro sul bonus psicologo tra la Consulta regionale per la salute mentale e il presidente della Regione Nicola Zingaretti. L'organismo ha infatti rigettato la decisione del governatore di istituire un fondo da 2,5 milioni di euro destinato alla salute mentale delle persone in difficoltà ed erogato tramite voucher o bonus. "La Consulta regionale per la salute mentale – sottolinea l'organismo – in una riunione plenaria ha deciso all'unanimità di rendere pubblico il proprio dissenso riguardante l'erogazione di un voucher/bonus psicologico, auspicando che ciò possa ricondurre il presidente Zingaretti e la ...

