“La Cina ha avuto solo 5mila morti per Covid, è un esempio”: Odifreddi dà i numeri (Video) (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Un matematico che dà i numeri. In tutti i sensi. È questa la somma che si può tirare dopo aver ascoltato la filippica di Piergiorgio Odifreddi durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. L’accademico, di sinistra da sempre (e con un passato nel Pd), è notoriamente un talebano del vaccino, assai allergico alle opinioni dissenzienti: tanto per capirsi, qualche mese fa qualificò addirittura come «fiancheggiatori dei no-vax» i 300 professori universitari che si schierarono contro il green pass, tra cui figuravano anche Cacciari e Barbero. Ieri sera, però, Odifreddi ha deciso di superarsi, sostenendo che in Cina i morti per Covid sarebbero appena 5mila. La stanca retorica sulla «vita umana» Riavvolgiamo un attimo il nastro. Nello studio di Nicola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Un matematico che dà i. In tutti i sensi. È questa la somma che si può tirare dopo aver ascoltato la filippica di Piergiorgiodurante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. L’accademico, di sinistra da sempre (e con un passato nel Pd), è notoriamente un talebano del vaccino, assai allergico alle opinioni dissenzienti: tanto per capirsi, qualche mese fa qualificò addirittura come «fiancheggiatori dei no-vax» i 300 professori universitari che si schierarono contro il green pass, tra cui figuravano anche Cacciari e Barbero. Ieri sera, però,ha deciso di superarsi, sostenendo che inpersarebbero appena. La stanca retorica sulla «vita umana» Riavvolgiamo un attimo il nastro. Nello studio di Nicola ...

